‘Katma değer kazandırma zamanı geldi’

EMEKLİ Tümamiral Cem Gürdeniz, Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfini Yeni Asır'a yorumladı. Bölgede rezervin çok daha büyük olduğunun bilindiğini kaydeden Gürdeniz, "Bulunan rezerv Mavi Vatan söyleminin ispatıdır. Yüzyıllardır deniz dibinde bekleyen çok kıymetli hidrokarbon rezervleri, tarihin bu safhasında Türk ekonomisine ve dolaylı olarak çalışkan Türk milletinin refahına katma değer kazandırma sürecinin başlangıcıdır. Devletimizin Mavi Vatan stratejisinde en ufak değişiklik yaşanmamalı. Yani bulunan bu rezervin Akdeniz ve Ege'deki Mavi Vatan hedeflerine etkisi olmamalıdır. Zira her iki deniz alanında da çıkarlarımız sadece enerji odaklı değil. Bu durum orta ve uzun vadede Türkiye'nin kendi enerji gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.