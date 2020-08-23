Kolonya ihracatı 6 ayda rekor kır

Dünyanın yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği ocak-haziran döneminde kişisel hijyen ürünleri büyük ilgi görürken Türkiye'nin kolonya ihracatı da 3 kattan fazla artarak 13,2 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında 86 ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdi.



EN ÇOK ALMANYA'YA

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ürünlerine talep artarken, Türkiye'nin yılın ilk yarısında yaptığı kolonya ihracatı 13 milyon 193 bin 703 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Ülkenin kolonya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artış gösterirken, son 10 yılda bu rakamın yaklaşık 7 kat yükseldiği görüldü. Kolonya ihracatı geçen yılın ilk yarısında 4,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Ocak-haziran döneminde Türk kolonyasına en fazla talep gösteren ülke Almanya olurken, bu ülkeye 4,1 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 2,1 milyon dolarla Hollanda, 1,1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 641 bin dolarla İngiltere ve 595 bin dolarla ABD takip etti. Yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok kolonya satın alan diğer ülkeler Belçika, İran, Irak, Hong Kong ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. Bu yılın ilk yarısında 3 bin 34 tonluk kolonya ihraç edilirken, 2019'un ilk yarısında bu rakam yaklaşık 1080 ton olarak gerçekleşmişti. Öte yandan Türkiye ocak-haziran döneminde 543,2 bin dolarlık kolonya ithal etti. Söz konusu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 azalırken, son 10 yılda düşüş yüzde 54'ü buldu.