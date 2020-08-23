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Haberler Gündem ‘Malın bol olduğu yerde fiyatlar düşer’

‘Malın bol olduğu yerde fiyatlar düşer’

‘Malın bol olduğu yerde fiyatlar düşer’
Giriş Tarihi: 23.8.2020

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Fatih'in mezarı başında dua eden Bakan Dönmez, çıkışta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfine ilişkin konuşan Dönmez, "Son 10 yıl ortalamasına baktığımızda petrol ve doğal gaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığın en büyük etkenlerinden biri. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını, vatandaşın gazı daha ucuza kullanacağını söyleyebiliriz" dedi.

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