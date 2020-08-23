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güvenli tatilin adresi oldu

Türkiye güvenli tatilin adresi oldu
Giriş Tarihi: 23.8.2020

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye güvenli tatilin adresi oldu. Bunu gelen yabancı tur operatörlerinden, yabancı ziyaretçilerden, gazetecilerden bire bir dinledim." dedi. Alpaslan, "Bakanlık olarak sıkı bir şekilde denetimleri sürdürüyoruz. Türkiye dünyada Kovid-19 salgınına karşı tedbirler anlamında dünyanın en güvenli ülkesi konumunda. Hareketliliğin devam etmesi için Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinden asla taviz verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

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