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Haberler Gündem ‘Türkiye için bir milat’

için bir milat’

‘Türkiye için bir milat’
Giriş Tarihi: 23.8.2020

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi doğalgaz keşfinin Türkiye için bir milat olduğunu söyledi. Aynı zamanda Enerji Kentleri Birliği Başkanı olan Osman Zolan, "İnşallah devam eden yeni keşiflerle çok daha büyük rezervlere ulaşılacak ve gelecek nesillere önemli bir miras bırakılacak. Tarihi keşif Türkiye için bir milat olacak. Gururluyuz, mutluyuz. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı ülkemiz, bu ve devam edecek keşiflerle dünyada çok daha fazla söz sahibi olacak" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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