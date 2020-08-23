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Haberler Gündem ‘Zafer inananlarındır’

‘Zafer inananlarındır’

‘Zafer inananlarındır’
Giriş Tarihi: 23.8.2020

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın müjdesine vatandaşın verdiği tepkileri gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyen Albayrak, 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan sondaj çalışmalarından bugüne yapılan faaliyetlerin anlatıldığı bir videonun da yer aldığı başka bir paylaşımında ise, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor" ifadelerini kullandı.

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