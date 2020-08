Başkan Erdoğan talimat verdi! Giresun'un yaraları devlet eliyle sarılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katıldı. Milli Savunma ve güvenlikle ilgili önemli açıklamalar yapan Erdoğan, 'Millileşme hamlelerimiz hız kesmeden devam ediyor' dedi. Ayrıca Giresun ve Rize'ye bağlı bölgeleri etkileyen sel felaketle ilgili de konuşan Erdoğan, hasarların giderilerek eskiye dönüşün sağlanacağını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



DURAKLAMAYI KABUL ETMEZ

Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Savunmada güçlü olmayan ülkelerin güvende olmaları ve ilerlemeleri mümkün değildir. Savunma sanayii duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileri gitmek, sürekli daha gelişmişi üretmek mecburiyetindeyiz. Her adım bir sonrakinin öncüsü olmak zorunda. Ülkemizin bu gücünden ve hamlelerinden rahatsız olanlar özellikle buradan ülkemizi mahkum edebilmek için çabalıyorlar. Gizlemeye bile çalışmadıkları tuzaklar ve yöntemlerle her yolu deniyorlar. Hamdolsun milletimiz istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları yıllardır bozmuştur. Şimdi gözlerini 2023'e diktiler. Milletimiz o engin ferasetiyle inşaallah 2023'te de hem içerideki hem dışarıdaki o faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Her oyunu bozarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Sürekli çalışacağız. Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.





GELİN UÇAK GEMİMİZİ YAPALIM

Savunma sanayisinde 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var. Tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst noktaya geçmemiz gerekiyor. Bir kez daha yeni deniz sistemlerimizin ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.



"BU YIKIMI ALLAH'IN İZNİYLE AŞARIZ"

Giresun ve Rize'yi vuran sal felaketi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Maalesef Giresun'umuzda aynı şekilde Rize'de sel felaketi var. Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Pakdemirli ve Kurum bakanımı bölgeye gönderdim. Vekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışıyor. Amacımız halkımızı orada yine o eski mutlu günlerine döndürmek" ifadelerini kullandı.