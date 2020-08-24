Giresun felaketi yaşadı!

Sel felaketinde 2'si jandarma olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felaketin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.





ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Giresun'da sel ve heyelan sonrası bölgedeki durumu yakından takip eden Başkan Erdoğan da, Bakan Soylu'dan bilgi aldı. Başkan Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi. Bakan Soylu, facianın boyutunun büyük olduğu Dereli ilçesiyle ilgili, "Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle hem buradaki yaraları saracak hem de vatandaşımızın yanında olacak" dedi.

'İLK DEFA GÖRDÜM'

Bakan Pakdemirli de, "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu. Bugüne kadar birçok felaket bölgesinde inceleme yaptığını söyleyen Pakdemirli, "Birçok afetin içerisinde hep beraberdik. Ben ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazıları neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca Doğu Karadeniz'de mümkün mertebe bu taşkınları önlemeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 120 bin derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, süper devlet olun ama bunların hepsine yetme imkanı yok. Biz öncelikle kendimizi koruyacağız" dedi.





'BURADA ÇOK AĞIR BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK'

Sel felaketiyle ilgili 3 bakanın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Soylu, "Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık" dedi. Bakan Murat Kurum da, "Toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit ettik. 20 binayı boşaltıyoruz. Heyelan riski altında olan binalar var. 31 bina boşaltılıyor. Gerekli yardımlar da yapılacak. Belediyelerimize, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz" dedi.





MSB, AFET BÖLGESİNE HELİKOPTER GÖNDERDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetler Komutanlığı'na ait bir helikopteri, arama kurtarma faaliyetlerine destek için Giresun'a gönderdi. Bakanlıktan bölgedeki çalışmalara ilişkin yapılan paylaşımda Mehmetçik tarafından sel bölgesinden kurtarılan bir vatandaşın helikopter içinde ellerini semaya açarak Türk ordusuna dua ettiği an yer aldı.