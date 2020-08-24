Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan darbeci hainlere Akdeniz resti: Biz olmayacağız da kim olacak!

Darbeci askerlerin; Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantılarda; "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Bu gerginliğe ne gerek var. X ülke ne der? Y ülke ne der? Gemimiz mi var? Paramız yok" diyerek muhalefet ettikleri, söz konusu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

ALBAYRAK: "ENERJİ BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE ASKER TOPLANTI YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Ağustos 2020 tarihinde CNN Türk canlı yayınında söz konusu olayı şöyle anlatmıştı:

"Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin çok net ifade etmemiz lazım. Milli bağımsızlık konusudur. Egemenlik hakkı konusudur. Çok dramatik bir bir anımı anlatayım. 2016 yılı darbe öncesi. O dönem parsel parsel Doğu Akdeniz'deki alanlar Rum tarafı tarafından verilirken dedik ki, 'Biz hızlı bir şekilde toplantı yapmamız lazım.' Dışişleri, asker taraf ve Enerji Bakanlığı.. Hızlıca biz reaksiyon göstermemiz lazım."

"TOPLANTIYA KATILAN İKİ ASKER; 'DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR? BU GERGİNLİĞE NE GEREK VAR" DEDİ"

"2016. O zaman bugünkü Enerji Bakan Yardımcımız da hakeza o süreçte var. O da yakın takip etti. Kişilere kadar hepsini hatırlıyor. İsimleri vermeden genel konsepti anlatacağım. Nasıl mücadeleyle bugünlere gelindiğini, bundan sonra nasıl mücadele verdiğimizi toplumumuzun ve milletimizin görmesi lazım.. Kimler hangi resmin içinde görmemiz lazım. Toplantılar yürütülüyor. Bu noktada haklarımız anlatılıyor. O zaman toplantıların birisinde askeriyedeki şahıslardan bir iki tanesi, '(Doğu Akdeniz'de) Ne işimiz var? Bu gerginliğe ne gerek var. X ülke ne der? Y ülke ne der?' diyerek ciddi muhalefet ifade ettiği toplantılar var. 'Gemimiz mi var? Paramız yok' dediler."

"'GEMİMİZ DE VAR. PARAMIZ DA VAR' DEDİK"

"Biz o zaman çok net şunu ortaya koyduk. Biz o zaman çok net şunu ortaya koyduk. 'Gemimiz de var. Paramız da var. Türkiye haklarını sonuna kadar savunmak zorunda' dedik."





"15 TEMMUZ'DA YAKALANIP MERDİVENE DİZİLEN ASKERLERDEN İKİSİ, '(DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR?' DİYEN ASKERLERDİ"

"Nitekim devlet ve hükümet olarak bu reaksiyonu gösterip (Doğu Akdeniz'de) adımları attık. Ama dramatik olan ne biliyor musunuz? O süreçten birkaç ay sonra isimleri bizde saklı. Enerji Bakan yardımcımız Alpaslan bey (Alpaslan Bayraktar) şahit. Doğu Akdeniz ve Oruç Reis'i görünce duygulanıyoruz. Aradan aylar geçti. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da yakalanıp merdivene dizilen asker fotoğraflarından birisinde '(Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?') diyenlerden bir iki tanesi oradaydı. Bu resmi çok net görmemiz lazım."