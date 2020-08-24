Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükelleflerine müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketi hakkında resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak alınan kararı, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." şeklinde duyurdu.

TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!



Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. #Giresun