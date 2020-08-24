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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan vergi mükelleflerine müjde

Hazine ve Maliye Bakanı , 'daki sel felaketi hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak alınan kararı, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 2020'den 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükelleflerine müjde

24.08.2020, 22:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketi hakkında resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak alınan kararı, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." şeklinde duyurdu.

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