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HES uygulamasında yeni özellik: İhbarda bulun

Son dakika... Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği HES uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği geldi.

24.08.2020, 16:46