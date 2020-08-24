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uygulamasında yeni özellik: İhbarda bulun

Son dakika... Gelen bir son dakika haberine göre; 'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği geldi.

HES uygulamasında yeni özellik: İhbarda bulun

24.08.2020, 16:46

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ihbarda bulun özelliği eklendi.

Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek.

NASIL İHBARDA BULUNULUR?

Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında 'başlık / işletme adı', 'açıklama', 'adres' bilgileri isteniyor.

İhbar butonuna tıklandığında 'Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.' uyarısı çıkıyor.

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