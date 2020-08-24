MASKE DENETİMİ
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu ile Sandıklı-Hocalar yolunda denetim yaptı. Yol kontrollerinde Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada 20 araca 3 bin 576 lira para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi.
İHA
Jandarma’dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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