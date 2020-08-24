Bornova Belediyesi'nin çöpleri düzenli olarak toplamadığını öne süren esnaf, sıcak havalarda etrafa kökü kokular yayıldığını belirterek soruna çözüm beklediklerini söyledi.
Çöplerin rüzgarın etkisi ile etrafa da yayıldığını aktaran esnaf, "Bornova Belediyesi başta olmak üzere yetkili kim varsa ulaşmaya çalıştık ancak sesimizi duyan olmadı. Çöplerimiz toplanmıyor. Etrafa pis kokular yayılıyor. Birileri duysun artık sesimizi" dedi.
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METİN BURMALI
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Tuna Mahallesi esnafı çöp sorunundan bıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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