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esnafı çöp sorunundan bıktı

’in Bornova ilçesine bağlı ’ndeki Çamdibi ve yakınındaki Sanat Caddesi’ndeki çöp sorunu, esnafı canından bezdirdi.

Tuna Mahallesi esnafı çöp sorunundan bıktı
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Bornova Belediyesi'nin çöpleri düzenli olarak toplamadığını öne süren esnaf, sıcak havalarda etrafa kökü kokular yayıldığını belirterek soruna çözüm beklediklerini söyledi.

Çöplerin rüzgarın etkisi ile etrafa da yayıldığını aktaran esnaf, "Bornova Belediyesi başta olmak üzere yetkili kim varsa ulaşmaya çalıştık ancak sesimizi duyan olmadı. Çöplerimiz toplanmıyor. Etrafa pis kokular yayılıyor. Birileri duysun artık sesimizi" dedi.

WHATSAPP İHBAR HATTI- 0506 225 03 44

METİN BURMALI

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