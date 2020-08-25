‘2 yaşından küçüklere maske takmayın’

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, iki yaşından küçük çocuklarda ağız ve burundan nefes alma sisteminin tam gelişmediğini belirtti. Prof. Dr. Kara, "2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı. Onlara yüz koruyucu ya da bebek arabalarında, pusetlerde olduğu gibi bir örtüyle korunacak şekilde hareket etmelerinin daha doğru olduğunu söylüyoruz" dedi. Kara, bulaştırıcılığı yüksek olan 12 yaşın üstündekilerin ise mutlak maske takması gerektiğini sözlerine ekledi.