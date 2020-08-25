Akdeniz’de karşımıza çıkan sonucuna katlanır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti. Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritası ve Giresun'daki sel felaketinin ele alındığı toplantıda sel bölgesinde yapılacak çalışmalarla ilgili detaylar değerlendirildi. Toplantının ardından ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Giresun'daki afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Afetin ilk anından itibaren devlet tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır. Bölgedeki durumu değerlendirdik. Sel bölgesindeki vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Giresun'daki fail mükelleflerin vergi daireleriyle mal müdürlüklerine olan borçlarına da tecil ve taksit imkanı getiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yaşadığımız her afet bizi bu konuda daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir. Bizden sonraki nesillere inşallah daha yaşanabilir bir ülke bırakacağız. Bakanlarımız çalışmaları yerinde takip ettiler. Jandarmalarımız şehit oldu, vatandaşlarımız hayatını kaybetti, yaralılar var. Karayolları genel müdürümüz orada ama Ulaştırma Bakanımızın da orada olmasını istedim. Çöken köprüler var. Atılacak adımlar bakanlar nezaretinde olsun istiyoruz.



YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK

Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya bağımlılığımızın artması anlamına geliyor. Cari açığı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanlarımızı seferber ederek enerjideki bu açığa çözüm getirmeye çalıştık. Ancak petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılığımız ciddi düzeydeydi. Biz de yeni bir dönem başlattık. Derin denizi aramak için sondaj gemisi alarak Bismillah dedik. Fatih, Yavuz, Kanuni derin deniz sondaj gemilerimizle dünyanın en büyük filolarından biri olduk.



YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızı engellemek isteyenlere gerekirse zor kullanarak hakkımızı savunacağımızı gösterdik. Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak, ülkemizin hakkının hukukunun gereğini yerine getirdik. Yunanistan'ın bölgede NAVTEX ilanına hakkı yoktur. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini Yunan komşularımız da biliyor. Türkiye ne Oruç Reis Gemimiz, ne ona refakat eden donanmamız faaliyetlerinden geri adım atmayacak. Bundan sonrasında sonuçlara katlanacak olanlar NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır.



EN ZORLU DÖNEMİGERİDE BIRAKTIK

TÜRKİYE'nin yıllardır dışarıya akıttığı kaynakları artık hedefleri için kullanacağını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bize aşılmaz gösterilen kilden duvarları cesaretimizle yıkıp geçtik. Çifte standartlara, çiğnenen tehammüllere rağmen yolumuzdan dönmedik. Siyasette, ekonomide, askeri alanda kendi kararlarını kendi alan bir Türkiye inşa ettik. En zorlu dönemi geride bıraktık. Ektiğimiz tohumların hasatını toplamanın, fedarkarlıkların bedelini almanın vakti geldi. Bu zorlu mücadelede ülkemizin yanında olan herkesten Allah'tan razı olsun. Rabbim kimseyi teröriste terörist, darbeye darbe, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen mankurtlardan eylemesin. Bize diş geçiremeyenler ekonomiyle saldırıyorlar. Halbuki ülkemizin 9 milyar dolara yakın rezervi var. 2016'da altın rezervi 14 milyar seviyesindeydi. Türkiye döviz ve altın kıymetleri bakımından önemli güce sahiptir."



'GÜZEL HABERLER GELECEK'

TÜRKİYE'nin 9. sondajda ülkemizin bugüne kadar tespit ettiği en büyük rezervi bularak emeklerin karşılığını aldığını vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz'de Sakarya Gaz sahası bölgesinde 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Bunların fazla oluşu umutlarımızı arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023'ü bulacak. Akdeniz'de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum. Yeni kaynaklarımızdan gelen her kuruş kazanç, milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir" dedi.



JOE BIDEN'A TEPKİ

AMERİKA'daki bazı politikacıların Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "Bunu kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz, oturup konuşmuşluğumuz var. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefettir. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef muhalefet bu ağır ithama tepki koymak yerine konunun aylar sonra gündeme gelmesinin arkasına sığınıyor" dedi.

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