Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:
"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." mesajını paylaştı.
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2020
Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/EyyqO1qOzI
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.