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Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan , "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... 'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı

25.08.2020, 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,16:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." mesajını paylaştı.

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