‘Bazılarının uykuları kaçtı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki doğalgaz rezervi müjdesiyle ilgili, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır" dedi. Ülkenin kalkınması, gelişmesi ve zenginleşmesinin, ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışının, vicdan sahibi her insanı memnun edeceğini, kronik sorunların çözümünde değerli bir katkı sunacağını vurgulayan Bahçeli, Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfini, Türkiye'nin enerji konusundaki makus ve menfi talihini yeneceği bir kazanım olarak nitelendirdi.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

Doğalgazda ithalata bağımlılık oranının yüksekliğini işaret eden Bahçeli, "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatmıştır. Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Bu kapsamda Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıka-rılan gazdan büyük bir bahtiyar-lık duyuyor, Cumhurbaşkanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-nımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Gazın doğalını beğenmeyenler ise Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla ifti-ra ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzler-dir" ifadelerini kullandı.