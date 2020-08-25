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'dan Formula 1 paylaşımı

İletişim Başkanı , Formula 1 organizasyonunun yeniden 'ye gelmesinin tüm sporseverler gibi kendilerini çok sevindirdiğini, Türkiye'nin 'daki yarışa örnek bir ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fahrettin Altun'dan Formula 1 paylaşımı

DHA

25.08.2020, 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,15:25

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesinin tüm sporseverler gibi kendilerini çok sevindirdiğini, Türkiye'nin 13-15 Kasım'daki yarışa örnek bir ev sahipliği yapacağını söyledi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, İstanbul'un 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, "9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Formula 1, yeniden Türkiye'de

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