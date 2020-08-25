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Haberler Gündem Yıldızlar için teklif alınacak

Yıldızlar için teklif alınacak

Yıldızlar için teklif alınacak
Giriş Tarihi: 25.8.2020

G.SARAY'DA yıllık ücretleri yüksek olan Ryan Babel, Belhanda ve maaşında 600 bin euro indirim yapmasına karşın takımın yüksek maaşlı isimlerden olan Feghouli için gelen teklifler değerlendirilecek. Babel için İngiliz kulüplerinden Fulham, Belhanda için Al İttihad ve Feghouli için ise Olimpiyakos'un nabız yokladığı gelen haberler arasında. Maaşı yüksek en az 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kulüp kasasına nakit para girişi yapmayı hedefliyor. Galatasaray transfer döneminde şu ana kadar sadece 1 milyon 430 bin Euro bonservis bedeliyle Maicon'u Al Nassr'a sattı.

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