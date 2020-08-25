Yunanistan savaş çığırtkanlığı yapıyor

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'deki NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan iyice savaş çığırtkanlığına soyundu. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan bir NAVTEX kararı aldığını ilan etti.

HAKLIYIZ, KARARLIYIZ

YUNANİSTAN'IN ilan ettiği bu alanda bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. YUNANİSTAN'IN Oruç Reis'in faaliyet alanı ile çakışan bir Navtex ilan etmesine tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu açıklama iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" dedi. Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege, Akdeniz ve Karade-niz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kayde-den Akar, "Ülkemizin, asil mil-letimizin hak, alaka ve menfa-atlerini korumakta kararlıyız. Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimli-yiz. Bize verilen görevi bugü-ne kadar en iyi şekilde yap-tık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.