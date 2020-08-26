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Haberler Gündem Bakan Kurum: Zarar gören belediyelerin borçları ertelenecek

: Zarar gören belediyelerin borçları ertelenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ’da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda selden zarar gören belediyelerin ’na olan borçlarının ana paraları talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenecek. Belediyelerimizin de vatandaşımızın da yanındayız." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum: Zarar gören belediyelerin borçları ertelenecek

DHA

26.08.2020, 14:22

İlçede hafriyatın büyük bölümünü kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, "Dere güzergahındaki binaların kaldırılma sürecini gerçekleştiriyoruz. Dün 5 binanın yıkımını gerçekleştirdik, bugün de öğretmenevinin yıkımı devam ediyor. İçme suyu hattına ilişkin tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimize suyun tamamı verilmiş olacak. Altyapıya ilişkin de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda selden zarar gören belediyelerin İller Bankası'na olan borçlarının ana paraları talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenecek. Belediyelerimizin de vatandaşımızın da yanındayız. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Milletimizin yanındayız ve tüm bakanlıklarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması adına da gereken adımları atacağız. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları başlattık. 200 kalıcı konut Dereli'de, 150 kalıcı konut Doğankent'te yapılacak. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapacak konuma geleceğiz. Kısa sürede vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştireceğiz. İnşallah kısa sürede yaraları saracağız" diye konuştu.

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