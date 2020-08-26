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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

27.08.2020, 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,00:35