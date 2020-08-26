Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.
KRİTİK GÖRÜŞME
Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.
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