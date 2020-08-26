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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

27.08.2020, 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,00:35

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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