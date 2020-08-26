Biden’ın deşifre olan dizayn planı

Amerika Birleşik Devletleri seçime gidiyor. 3 Kasım 2020'deki seçimlerde Demokratların geçtiğimiz hafta resmi olarak aday ilan ettiği Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan hatta Türkiye'nin iç meselelerine müdahale olarak adlandırılabilecek bir açıklama yaptı. New York Times'ın hazırladığı The Weekly programında ABD'nin artık Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemesi gerektiğini savunan Biden, Türkiye'de iktidarın değişmesi için muhalefet liderlerine açık destek verilmesi gerektiğini iddia etti. Daha da ileri giderek Erdoğan ve hükümetinin İstanbul'da dağıldığını söyleme cesaretini gösterdi.



ZAMANLAMASI DA MANİDAR

Bu açıklamanın içeriği kadar zamanlaması da dikkat çekti. Kimileri Aralık ayında yapılan bu açıklamanın neden şu anda Türkiye gündemine getirildiğini sorgularken, bir yandan da iktidar kanadından bu sözlere yeterince tepki gösterilmediği iddia edildi. Ancak bu noktada açıklamanın asıl muhatabının muhalefet olduğuna dikkat çekmekte yarar var. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 'Dostlarıyla iktidar olma' vaadinde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi parti içi muhalefet, özellikle de parti kurma iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce tarafından çok eleştirilmişti.



KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTLAR SÖYLEMİ

Herkes Kılıçdaroğlu'nun dostlarını ülke içinde ararken yani Millet İttifakı'ındaki ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden söz ettiğini zannederken CHP liderinin ifadelerine ABD'den cevap gibi bir açıklama gelmesi elbette zamanlama olarak tesadüf olamaz. Çünkü bugüne kadar ABD gibi ülkelerin bu tarz açıklamaları hiçbir zaman tesadüfen yaptıklarına şahit olmadık. Yani adına ister Amerika içindeki derin devlet deyin isterseniz başka bir isim kullanın farketmez, bu açıklama Amerika'da olası Biden döneminde Türkiye'yi yeniden dizayn etme planının bir parçası olarak algılanmalı. Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Biden, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptığı Türkiye ziyaretinde bu planın ilk ayağını da sözde muhalif (!) isimlerle yaptığı birtakım toplantılarla gerçekleştirmişti zaten.



BIDEN'IN DERİN YANILGISI

Biden'ın Türkiye ile ilgili düştüğü asıl derin yanılgı ise Türkiye'yi iktidarları çıkarlarına uymayınca muhalif grupları destekleyerek ya da darbe girişimleriyle dizayn edebileceği ülkelerle karıştırması. Örneğin petrol rezervlerinde dünya birincisi olan Venezuela'yı sözde muhalif özde ise Amerikancı Guadio'yu destekleyerek dizayn etmeye çalışması gibi. Ancak okyanus ötesinden bakınca yeterince net görünmeyen bir şey var. O da Türkiye'nin Biden'ın sandığı gibi basitçe ele geçirilecek bir demokrasi geleneğine sahip olmaması. Ülkemiz darbe girişimleriyle dolu son yüzyılda çok önemli kazanımlar elde etti. Bu tarz girişimlerin demokrasiye vurduğu asıl darbeyi çok iyi içsellestirmiş, dersini almış bir millet olarak 15 Temmuz'da gösterilen direniş, bunun en önemli göstergesi. Özellikle dış müdahalerle iktidarların devrilebileği bir ülke değiliz artık.



DARBEYE İNTERNET OYUNU DEDİ

BİDEN'IN 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili kullandığı ifadeleri de hatırlatmakta fayda var. 15 Temmuz'dan aylar önce TSK'dan "kokular alan" ve bu açıklamaları FETÖ'cülerin Bylock yazışmalarına bile yansıyan Biden, darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye'de ise bu girişimden haberdar olmadıklarını iddia etmişti. Biden, "Biz o gece olaylar olurken gerçek olup olmadığını, yaşananların internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık" demişti.





KAVALA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

FETÖ'NÜN ABD imamı Faruk Taban ve örgütün lobicilik faaliye-lerinden sorumlu Kemal Öksüz ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Biden, 22 Ocak 2016'da İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri adı altında gerçekleşen toplantı-da Gezi'nin finansö-rü olduğu iddia edilen casus-luk-tan tutuklu Osman Kava-la, Kadri Gür-sel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan, Dağ Medya Sahibi Pınar Dağ ve Bilgi Üniversitesi'nden hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile bir araya gelmiş-ti. Biden'ın, MİT TIR'ları davası firari-si gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi gibi isimlerle de görüş-tüğü duyurulmuştu.



'RUSYA MÜDAHALE ETTİ' İDDİASINI HATIRLATTI

GEÇTİĞİMİZ hafta AK Parti MKYK toplantısının ardından Biden'ın sözleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı tespit de son derece önemli. Demokratların daha düne kadar Trump'ın göreve geldiği seçimle ilgili Rusya müdahalesini gündeme getirdigini hatırlatan Çelik, "Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini söyleyenler çıkmışlar şimdi Türkiye'deki seçimlere, siyasi, demokratik süreçlere, müdahale etmekten bahsediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden, 36 yıl boyunca aralıksız Senatörlük yaptı. Bir dönem Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Bu görevleri sırasında Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı. 1915 olaylarının ABD tarafından "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için faal çalışma yürüttü. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bir yıl önce Senatör seçilen Biden, uzun yıllar Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısı yaptı. Biden, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda olduğu dönemlerde Kıbrıs Sorunu'nun çözülememesinden Türkiye'yi sorumlu tutan açıklamalar yaparken, 1999 yılında da Türkiye'ye yönelik 5 milyar dolarlık yardım paketinin serbest bırakılmasını veto etmişti.



SKANDAL SÖZLERLE GÜNDEME GELDİ

BIDEN, Demokrat başkan adaylığı kesinleşmeden önce, 16 Aralık 2019'da Amerika televizyon kanalı FX'te yayınlanan The Weekly programında, "Bence Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Mu-halif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Ama benim yaptığım gibi doğrudan te-masa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Par-tisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Bura-da oturup boyun eğiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zümrüt YILMAZ

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