  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

'da Yıldırım-7 Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

'da Yıldırım-7 Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, , Jandarma , Polis Özel Harekat ve timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor.

Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

26.08.2020, 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,09:21

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR " Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.495) personel [(100) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (31) terörist etkisiz hale getirilmiş, (48) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA