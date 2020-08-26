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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı

Albayrak'tan '' paylaşımı

, ". Dünyaya, üreten 'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı

DHA

26.08.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,17:35

Bakan Albayrak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye devam. Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.

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