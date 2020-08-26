Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı

Bakan Albayrak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye devam. Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.

Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler😎

Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?

Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!

Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz👌#yks2020 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020