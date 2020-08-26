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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

'tan mesajı

Sıon dakika... , 'nin 949. yıl dönümüne ilişkin hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

26.08.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,12:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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