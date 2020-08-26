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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun’da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak

Son dakika: Başkan Erdoğan ’da bölgesinde incelemelerde bulunacak

Başkan , cumartesi günü ’a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun’da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak

DHA

26.08.2020, 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,16:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Giresun'a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.

TAZİYE MESAJI GÖNDERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailelerine taziye mesajı göndermişti.

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