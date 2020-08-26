Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun’da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Giresun'a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.
TAZİYE MESAJI GÖNDERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailelerine taziye mesajı göndermişti.
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