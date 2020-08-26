Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oldu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi başladı. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
MKE ANKARAGÜCÜ - ERZURUMSPOR
SİVASSPOR - ALANYASPOR
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
Ç.RİZESPOR- FENERBAHÇE
HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR
GALATASARAY - GAZİANTEP FK
FATİH KARAGÜMRÜK -YENİ MALATYASPOR
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
YENİ SEZONUN TÜM MAÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE DERBİ HAFTALARI
1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
3. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
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