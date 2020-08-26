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Haberler Gündem Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı

'de fikstür çekimi yapıldı

'de fikstür çekimi başladı. Fikstür çekimi, yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. İşte 2020-2021 sezonu fikstürü.

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı

26.08.2020, 21:29 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,21:44

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi başladı. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

MKE ANKARAGÜCÜ - ERZURUMSPOR

SİVASSPOR - ALANYASPOR

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA

Ç.RİZESPOR- FENERBAHÇE

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR

GALATASARAY - GAZİANTEP FK

FATİH KARAGÜMRÜK -YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

YENİ SEZONUN TÜM MAÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE DERBİ HAFTALARI

1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

3. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

10. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

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