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Taksim’de keşif yapan ’lı yakalandı

Taksim’de keşif yapan DEAŞ’lı yakalandı
Giriş Tarihi: 26.8.2020

İSTANBUL'DA Taksim Meydanı'nda keşif yaptığı ve sansasyonel eylem planladığı tespit edilen bir DEAŞ'lı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi H.S. adlı bir teröristin Gaziantep'ten İstanbul'a gönderildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Taksim çevresinde keşif yaptığını tespit edilen terörist, Küçükçekmece'de bir otel odasına düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Teröristin kaldığı otel odasında yapılan aramalarda 1 AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 150 adet fişek ele geçirildi. Hücre üyesi H.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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