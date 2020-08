Türk savaş gemileri Akdeniz’de şov yaptı

İki ülke arasındaki gerilimi düşürmek için devreye giren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün önce Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ardından da Ankara'ya geldi.

ÖNCE ATİNA'YA GİTTİ

Maas'la düzenlediği basın toplantısında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan skandal bir açıklama geldi. Dendias, "Bugünkü şartlarla Türkiye ile diyaloga oturmayız. Diyalog konusunda her zaman açık görüşlüyüz ama Türkiye samimi değil" ifadelerini kullandı. Maas ise aynı toplantıda "Ankara'ya gidiyorum Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmak için bir sebebim var. Almanya her zaman Yunanistan'ın yanında. Ama Doğu Akdeniz'deki durum şu anda ateşle oynama gibi bir durum. Bir kıvılcımla her şey değişebilir" uyarısında bulundu. Maas, daha sonra Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.



'BİRİLERİNİN DOLDURUŞUYLA KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN'



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan ve Rum Kesimi ile ilgili sert mesajlar verdi. İki ülkeyi Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran açıklama ve eylemleri nedeniyle uyaran Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum Kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik" diye konuştu.

ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇİN

Maas'a ve Merkel'e samimi çabaları için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Rum Kesimi AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmıştır. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir. Yunanistan'a bir tavsiyemiz var. Şımarıklıklardan vazgeçin. Başkalarının dolduruşlarına gelerek kendinizi riske atmayın" dedi.



İTALYA İLE GEÇİŞ EĞİTİMİ

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken Milli Savunma Bakanlığı ise gövde gösterisi yaptı. TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.