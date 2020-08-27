Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! O ödemeler yarın yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ÜZÜM ALIM FİYATLARI

TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Yarın 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi yatırılacak

Yarın saat 18:00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız.

Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...