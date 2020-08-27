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Haberler Gündem Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! O ödemeler yarın yatırılacak

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! O ödemeler yarın yatırılacak

ve , tarımsal destek ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yarın saat 18 itibarıyla hesaplara yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! O ödemeler yarın yatırılacak

27.08.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,12:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ÜZÜM ALIM FİYATLARI

TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Yarın 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi yatırılacak

Yarın saat 18:00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız.

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