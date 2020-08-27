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Başkan Erdoğan El-Meshri'yi kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor. Kabulde Başkanı da yer aldı.

Başkan Erdoğan El-Meshri'yi kabul etti

27.08.2020, 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,17:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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