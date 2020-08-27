Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Erdoğan El-Meshri'yi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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