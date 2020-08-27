Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.