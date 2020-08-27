‘Dediğimizi yapar bedeli neyse öderiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarında Ege'deki gerilimden Karadeniz'deki gaz ile ilgili gelişmelere kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: AHLAT Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Malazgirt Zaferi kendi kendine ortaya çıkmamıştır, gerisinde azim, hazırlık ve kararlılık vardır. Toplantılara Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde tekrarlayacağız.



GÜN BATARKEN GELEN ZAFER

ÇAĞRI Bey Türkistan'a döndüğü zaman bu topraklarda Türkleri durdurabilecek güç olmadığını söylemiştir, bu hakikati kabullenmek istemeyen Bizans İmparatoru büyük bir ordu hazırlayarak İstanbul'dan hareket etti, Türklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt ederek halkını kılıçtan geçirdi. Bu haberi Mısır seferi sırasında alan Sultan Alparslan yönünü buraya çevirdi. Askerlerinin çokluğuna güvenen imparator sulh teklifini reddetti. 200 bin kişilik Bizans ordusu ve 50 bin kişilik Türk ordusu 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda karşılaştı, günlerden Cuma idi, o gün bütün İslam diyarlarında Müslümanların zaferi için dua ediliyordu, kefen niyeti ile beyaz bir elbise giyerek askerin karşısına çıkan Sultan Alparslan hücumu başlattı. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı, gün batarken Türk ordusu Malazgirt'te büyük bir zafer kazanmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu zaferin ardından köy köy şehir şehir Anadolu'nun fethi başladı.



'BAZILARI MEZARLIKTA ISLIK ÇALIYOR'

ŞİMDİ bazılarının Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmalarının mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahürü olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Biz hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler. Her defasında milyonları karşılarında bulacaklar. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkes görecek. Yaparız diyorsak yaparız. Bedeli de ne ise öderiz. Çünkü biz bu topraklarda misafir değiliz. Bu toprakların üstünde ne varsa altında yatanların eseridir. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye Akdeniz'de, Ege'de hakkı olan neyse onu alacaktır" dedi.



AHLAT'TAKİ KÜLLİYEDE AKŞAM YEMEĞİ

ÖNCEKİ geceyi açılışını yaptığı Ahlat'taki külliyede geçiren Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ses ve ışık gösterisini izledi. Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında, Ahlat'taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kuruldu. Bu çadırlarda bazı illerin tanıtım sergileri yer aldı. Erdoğan, Bahçeli ile birlikte etkinliklere katılan sanatçılar ve gençlerle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.





EMİNE ERDOĞAN'DAN ZAFER KUTLAMASI

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümünü "Muş Lalesi" görseli paylaşarak kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü tüm milletimize kutlu olsun" ifadelerini kulandı.



ERDOĞAN, SEL BÖLGESİNDE İNCELEME YAPACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü Giresun'a gideceği duyuruldu. Erdoğan, burada etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.

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