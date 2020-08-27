Doğu Akdeniz’de tatbikat restleşmesi!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruş Reis'le başlattığı sismik araştırma faaliyetlerinin ardından bölgede Yunanistan'la yaşanan gerilim sürüyor.



TATBİKATLI GÖZDAĞI

Önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bölgede tansiyonu düşürmek için Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerin ardından bölgede iki ülkenin restleşmesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, dün Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.



FRANSA DESTEKLİ ORGANİZASYON

YUNANİSTAN Savunma Bakanlığı da, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenleneceğini açıkladı. Girit'in güneyinde gerçekleştirileceği açıklanan tatbikatın 3 gün süreceği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Silahlı Kuvvetleri de, tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacaklarını bildirdi.



NATO'DAN MANİDAR ÇIKIŞ

DOĞU Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çalışmalarını istemeyen Yunanistan'ın illegal faaliyetlerini kınamayan NATO, Yunanistan'ı uyarmak yerine Doğu Akdeniz'de barış ve güven ortamı istedi. Berlin'deki AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi.



ATİNA'DAN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkarmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Açıklamayı değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aynı durum Ege Denizi'nde de uygulanırsa, bunun savaş sebebi sayılacağını belirterek, "Yunanistan şimdi de 12 mil kartını masaya sürdü. Bunun direkt SAVAŞ SEBEBİ" ifadelerini kullandı.