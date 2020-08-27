Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde, salça üretilen bir firmada çalışan bir kişinin, dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Bu görüntüler üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, işletmede inceleme yaptı.
İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.
İş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.
Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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