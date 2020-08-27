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Haberler Gündem KPSS sınav yerleri açıklandı! KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

sınav yerleri açıklandı! KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2020- Lisans sınav giriş yerleri belirlendi. tarafından yapılan duyuru KPSS adaylarını harekete geçirdi. Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS giriş belgeleri nereden öğrenilir? İşte KPSS giriş belgeleri sorgulama ekranı!

KPSS sınav yerleri açıklandı! KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

27.08.2020, 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,15:44

KPSS sınavında ter dökmeye hazırlanan adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Aylardır bu sınava hazırlanan adaylar, sınav yerlerine dair detaylı bilgiye sahip olmak için araştırma yapıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Lisans oturumlarına kısa bir süre kala KPSS sınav yerleri açıklandı. Sınava sayılı günler kala ise KPSS giriş yerleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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