Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'dan dün yapılan açıklamada, Barbaros ve Burgazada korveti ile ABD muhribinin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiği duyurulmuştu.

ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX

Öte yandan Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Türkiye yeni NAVTEX yayınladı