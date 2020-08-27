  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

için yeni NAVTEX ilan edildi

'deki stratejik hamlelerine devam ediyor. 'ndan yapılan açıklamaya göre 'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

27.08.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,14:12

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'dan dün yapılan açıklamada, Barbaros ve Burgazada korveti ile ABD muhribinin Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiği duyurulmuştu.

ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX

Öte yandan Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Türkiye yeni NAVTEX yayınladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA