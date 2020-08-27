  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası

'ten 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), bölücü terör örgütüne ait bez parçalarının yer aldığı reklam filmini yayınladığı gerekçesiyle 1'e idari para cezası verdi.

RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası

27.08.2020, 17:42

RTÜK'ten yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı TELE 1 raporunun Üst Kurul'da görüşüldüğü belirtildi. Raporda yer alan Evrensel gazetesinin terör unsurları içeren reklam filmini yayınlayan TELE 1'e cezai müeyyide teklifi değerlendirildi. Uzman raporuna göre; reklam filminde, bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekrana 'bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi' ifadesinin geldiği belirtildi.

Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiğine işaret edilen raporda, filmde yer alan bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi. Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez' yayın ilkesinin ihlali nedeniyle TELE 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA