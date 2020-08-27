Uzlaşma çıkmadı işçiler grev başlattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ A.Ş. ve İZDOĞA A.Ş. ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı. Bunun üzerine işçiler belediye binasına grev kararı astı. Büyükşehir binası önünde toplanan sendika üyesi işçiler adına açıklama yapan Belediye İş 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, asla masadan kalkan taraf olmadıklarını, anlaşmak için ellerini hep uzattıklarını belirtti. Başkan Tunç Soyer'in her yerde eşit işe eşit ücret dediğini hatırlatan Bolsoy, "Her zaman 'ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.