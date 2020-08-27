Zehir taciri teröristlere Yıldırım-7 darbesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'da terörün finansal kaynaklarının kurutulması amacıyla Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 100 operasyonel tim olmak üzere toplam bin 495 personelin görev aldığı operasyon sürüyor.