30 Ağustos’a özel iki dev açılış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yıl korona virüs salgını nedeniyle resepsiyon vermeyecek. Erdoğan, 30 Ağustos programı kapsamında sabah Anıtkabir'de olacak ardından da Külliye'de tebrikleri kabul edecek. Başkan, bu iki törenin ardından Uzay Teknolojileri Merkezi bünyesindeki tesisler ile "Patlayıcı Kimyasalları Hammadde" üretim tesisini açacak. Erdoğan, Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki tesislerinde Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açacak. Başkan, ayrıca telekonferans yöntemi ile Elmadağ tesislerindeki "Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi"nin de açılışını gerçekleştirecek. 30 Ağustos'taki iki tesis açılışında ayrıca yeni geliştirilen füze kabiliyetlerine dair test atışları da canlı bağlantı ile izlenecek. Erdoğan, 30 Ağustos Pazar günü Kara Harp Okulu mezuniyet törenine de katılacak.

HASAN AY