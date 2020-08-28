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Haberler Gündem Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

Ağustos ayı belli oldu

belli oldu. Aile, Çalışma ve , ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

AA

28.08.2020, 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,10:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.

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