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Arabuluculuk diyaloğu ifşa oldu

'deki faaliyetlerini tüm tehditlere rağmen sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen , dengeleri değiştirdi.

Arabuluculuk diyaloğu ifşa oldu
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti. Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken önceki akşam Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi.

MİKROFON AÇIK UNUTULDU
KRİTİK zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı. Karrenbauer, mikrofunun açık olduğundan bihaber, Türkiye ile Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmelerinin detaylarını ifşa etti. Alman bakan Borrell'in "Görüşmeler nasıl gitti?" sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.

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