Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Varank: Dünyadaki üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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