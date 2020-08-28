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Haberler Gündem Bakan Varank: Dünyadaki üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Bakan Varank: Dünyadaki üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Son dakika haberi... Sanayi ve , "( Töreni) "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.

Bakan Varank: Dünyadaki üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

28.08.2020, 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,11:32

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.

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