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Başkan Erdoğan gazeteci ve yazar 'i andı

Başkan , "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'i andı

28.08.2020, 17:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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