Başkan Erdoğan gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.