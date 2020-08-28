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Başkan Erdoğan ile görüştü

Başkan , 'deki gelişmeleri değerlendirmek için ile görüştü.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

28.08.2020, 20:47

Başkan Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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