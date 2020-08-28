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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

, Twitter hesabından Ağustos ayı ve (FİKKO) toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

28.08.2020, 21:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerine yer verdi.

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