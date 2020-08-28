MEB'den 21 Eylül iddiasına yalanlama

21 Eylül'den sonra ise tüm kademelerin açılmasının beklendiği iddia edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir açıklama yaparak , 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de açılmasına ilişkin kesinleşen bir karar olmadığını kaydetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Değerli Arkadaşlar,

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.



Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."