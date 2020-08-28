Türkiye’den iki ayrı bölgede NAVTEX ilanı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına Yunanistan ve AB'nin tepki göstermesi üzerine Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik iki ülkenin bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlar nedeniyle büyüyor. Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yaptığı bölgenin yakınında Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ın katılımıyla üç gün sürecek "Eunomia" adı verilen ortak tatbikata başlaması üzerine Türkiye'den de dün yeni bir NAVTEX ilanı geldi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın kuzeyindeki iki ayrı bölgede Türk gemileriyle 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacak.

BİR NAVTEX DE ORUÇ REİS İÇİN

Oruç Reis Gemisi'nin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle Oruç Reis'in görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.



KARŞI CEPHEDEN SÖZDE TATBİKAT

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini koruma faaliyetlerini sindiremeyen Yunanistan'ın hazımsızlığı da sürüyor. Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tatbikat gerçekleştiriyor. Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen ve üç gün sürecek olan ortak askeri tatbikata, 6 Yunan F-16 savaş uçağının da katıldığı aktarıldı. Girit'ten havalanan savaş uçakları, Kıbrıs'ta bulunan iki F-16 ve Fransız Rafale'lerine katıldı. Savaş uçaklarının tatbikatın ardından Girit'e döndüğü belirtildi.